СКР необходимо согласие Грузии на привлечение к уголовной ответственности хакера Ярослава Сумбаева, который связан с убийством следователя МВД Евгении Шишкиной.
Ведомство направило в Генпрокуратуру России документы, необходимые для получения положительного решения Тбилиси.
Следствие полагает, что Сумбаев выступил заказчиком преступления. Мотивом убийства стала месть за уголовное преследование,
Следователь Шишкина была убита в октябре 2018 года в Подмосковье. Она расследовала дело о фиктивных возвратах авиа- и железнодорожных билетов на сумму в 17 млн рублей. Участниками мошенничества являлись около 30 человек, в число которых входил и Сумбаев.
Ранее NEWS.ru писал, что хакер был экстрадирован из Грузии в Россию. В настоящее время он находится под арестом. Мера пресечения будет действовать до 24 марта.
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