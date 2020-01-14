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СКР необходимо согласие Грузии на привлечение к уголовной ответственности хакера Ярослава Сумбаева, который связан с убийством следователя МВД Евгении Шишкиной.

Ведомство направило в Генпрокуратуру России документы, необходимые для получения положительного решения Тбилиси.

Следствие полагает, что Сумбаев выступил заказчиком преступления. Мотивом убийства стала месть за уголовное преследование, рассказал «Российской газете» глава СКР Александр Бастрыкин.

Следователь Шишкина была убита в октябре 2018 года в Подмосковье. Она расследовала дело о фиктивных возвратах авиа- и железнодорожных билетов на сумму в 17 млн рублей. Участниками мошенничества являлись около 30 человек, в число которых входил и Сумбаев.

Ранее NEWS.ru писал, что хакер был экстрадирован из Грузии в Россию. В настоящее время он находится под арестом. Мера пресечения будет действовать до 24 марта.