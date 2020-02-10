Суд в Кировской области
Расследование преступления Хурамшина заняло больше года.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года [Хурамшин] совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, — отмечено в сообщении регионального управления СК.
По информации РИА Новости, Хурамшин — единственный в Кировской области обладатель четвёртого дана по карате-кекусинкай, который прошёл аттестацию в Японии. Мужчина преподавал более 10 лет и подготовил несколько призёров чемпионатов мира, Европы и России.
Суд лишил его права тренировать детей на протяжении трёх лет после освобождения.
Как писал NEWS.ru, в Тольятти компания подростков задержала педофила, который пришёл на свидание к тринадцатилетней школьнице.
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