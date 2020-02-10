https://static.news.ru/photo/23c3322a-4c16-11ea-993e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Кировской области признал председателя областной федерации карате-кекусинкай Михаила Хурамшина виновным в педофилии. Бывший тренер отправится в колонию строгого режима на 7 лет.

Расследование преступления Хурамшина заняло больше года.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года [Хурамшин] совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, — отмечено в сообщении регионального управления СК.

По информации РИА Новости, Хурамшин — единственный в Кировской области обладатель четвёртого дана по карате-кекусинкай, который прошёл аттестацию в Японии. Мужчина преподавал более 10 лет и подготовил несколько призёров чемпионатов мира, Европы и России.

Суд лишил его права тренировать детей на протяжении трёх лет после освобождения.

Как писал NEWS.ru, в Тольятти компания подростков задержала педофила, который пришёл на свидание к тринадцатилетней школьнице.