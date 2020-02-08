В Тольятти компания подростков задержала педофила, пришедшего на свидание к тринадцатилетней школьнице.
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В итоге злоумышленник пошёл под суд за развратные действия без применения насилия в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Его приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима.
Как ранее писал NEWS.ru, СК заподозрил детского тренера из города Светлогорска в сексуальном насилии над воспитанниками: трёх мальчиков педагог изнасиловал, трижды дети стали жертвами других его развратных действий.
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