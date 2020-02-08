https://static.news.ru/photo/5e99683c-4a69-11ea-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

В Тольятти компания подростков задержала педофила, пришедшего на свидание к тринадцатилетней школьнице.

Как сообщает портал «Новости Тольятти», 29-летний ранее судимый злоумышленник в соцсетях вступил в переписку с девочкой, выслал ей непристойное фото и пригласил на свидание в одном из городских скверов. Девочка не стала отказываться и привела с собой своих друзей. После короткого разговора подростки, применив силу, задержали мужчину и вызвали полицию.

В итоге злоумышленник пошёл под суд за развратные действия без применения насилия в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Его приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима.

Как ранее писал NEWS.ru, СК заподозрил детского тренера из города Светлогорска в сексуальном насилии над воспитанниками: трёх мальчиков педагог изнасиловал, трижды дети стали жертвами других его развратных действий.