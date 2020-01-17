https://static.news.ru/photo/cf3a7fa2-39e5-11ea-965d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

СК заподозрил детского тренера из города Светлогорска в сексуальном насилии над воспитанниками: трёх мальчиков педагог изнасиловал, трижды дети стали жертвами других его развратных действий.

Мужчина попал в разработку в сентябре 2019 года, когда против сотрудника секции единоборств светлогорского Детско-юношеского центра творчества возбудили уголовное дело о сексуальном насилии. Позже следователи узнали о ещё двух изнасилованиях. В 2017–2019 годах мужчина надругался над 12-летним и 11-летним мальчиками во время сборов в Турции.

Он вывозил детей [в Турцию] под видом участия в соревнованиях, — сообщает следственное управление СК по Ленинградской области.

СК возбудил уголовные дела по статьям 132 и 135 УК РФ — об изнасиловании и развратных действиях. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что эксперты не выявили признаков сексуального насилия и заподозрили детей в обмане.

Как сообщал NEWS.ru, в конце 2019 года три экс-футболиста получили до 38 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девушки в Испании.