Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении местного жителя Александра Асташина, который с топором напал на собутыльницу, отказавшую ему в интимной близости. Пострадавшая чудом осталась жива, её вовремя успели госпитализировать.
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Свою вину Асташин полностью признал, хоть и заявил, что толком ничего не помнит. Ранее он уже был судим за убийство жены.
Как писал News.ru, ульяновскому подростку, который зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид, назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Подозрение у сыщиков на нездоровое душевное состояние вызвала предсмертная записка. В ней он написал, что «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой». По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.