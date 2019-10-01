https://static.news.ru/photo/472f5d04-e42b-11e9-be61-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении местного жителя Александра Асташина, который с топором напал на собутыльницу, отказавшую ему в интимной близости. Пострадавшая чудом осталась жива, её вовремя успели госпитализировать.

Как сообщает Life, 69-летний житель города Тетюши распивал алкоголь с тремя женщинами у себя дома. В какой-то момент он предложил одной из них вступить в интимную связь, однако получил отказ. Тогда он схватил топор и нанёс 40-летней пострадавшей не менее шести ударов, в том числе по голове. Затем выбежал из дома, просил соседей о помощи, но вскоре уснул во дворе.

Свою вину Асташин полностью признал, хоть и заявил, что толком ничего не помнит. Ранее он уже был судим за убийство жены.

Как писал News.ru, ульяновскому подростку, который зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид, назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Подозрение у сыщиков на нездоровое душевное состояние вызвала предсмертная записка. В ней он написал, что «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой». По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.