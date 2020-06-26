Осуждённый условно Серебренников остался недоволен решением суда

https://static.news.ru/photo/5b24f69c-b7bc-11ea-8752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников, которого признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно, прокомментировал решение Мещанского суда. Он остался недоволен приговором.

Во время краткого разговора журналисты спросили Серебренникова, как он относится к вынесенному вердикту.

Я недоволен, — приводит слова режиссёра ТАСС.

Больше ничего он комментировать не стал.

Также фигурантами дела «Седьмой студии» были Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин.

Итин получил приговор — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Малобродского и Итина признали виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была неосведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. По формулировке приговора, именно режиссёр «осуществлял общее руководство всеми членами группы и принял меры по сокрытию хищений».

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С этого времени он находился сначала под домашним арестом, в апреле 2019 года всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр выступил с последним словом. 22 июня в прениях прокурор запросил для обвиняемых реальные сроки наказания: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.