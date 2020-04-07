Около миллиарда поддельных рублей запустили в оборот в России

https://static.news.ru/photo/92d681b2-64d5-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородские силовики пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением высококачественных фальшивых денег. За всё время своей деятельности они запустили в оборот около миллиарда поддельных рублей.

Фальшивомонетчики действовали через даркнет, передаёт «Коммерсант». Они делали купюры в Нижнем Новгороде и доставляли по всей России. При этом никто из участников не знал других, так как они общались только в Интернете и передавали товар через тайники.

В результате сотрудники правоохранительных органов нашли сбытчиков, через которых вычислили создателей магазина в даркнете. Ими оказались 25-летние жители Москвы и Балашихи Юлия Исаева и Александр Порхунов.

Позднее полицейские нашли организаторов незаконного бизнеса: нижегородцев Олега Ефимова, Ивана Аферова и Андрея Скворцова. Как оказалось, они действовали около года.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России выявил в 2019 году в стране на 7,4% больше поддельных денежных купюр, чем годом ранее.

В прошлом году регулятор обнаружил в РФ 41 355 фальшивых банкнот, в то время как в 2018-м — на 2851 купюру меньше.

Чаше всего фальшивомонетчики подделывают банкноты крупных номиналов. Всего в 2019 году ЦБ РФ было обнаружено более 26,6 тыс. пятитысячных купюр, свыше 2,7 тыс. — двухтысячных, 8,6 — тысячных.