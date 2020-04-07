Около миллиарда поддельных рублей запустили в оборот в России

Нижегородские силовики пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением высококачественных фальшивых денег. За всё время своей деятельности они запустили в оборот около миллиарда поддельных рублей.
Фальшивомонетчики действовали через даркнет,
В результате сотрудники правоохранительных органов нашли сбытчиков, через которых вычислили создателей магазина в даркнете. Ими оказались 25-летние жители Москвы и Балашихи Юлия Исаева и Александр Порхунов.
Позднее полицейские нашли организаторов незаконного бизнеса: нижегородцев Олега Ефимова, Ивана Аферова и Андрея Скворцова. Как оказалось, они действовали около года.
Ранее NEWS.ru писал, что Банк России выявил в 2019 году в стране на 7,4% больше поддельных денежных купюр, чем годом ранее.
В прошлом году регулятор обнаружил в РФ 41 355 фальшивых банкнот, в то время как в 2018-м — на 2851 купюру меньше.
Чаше всего фальшивомонетчики подделывают банкноты крупных номиналов. Всего в 2019 году ЦБ РФ было обнаружено более 26,6 тыс. пятитысячных купюр, свыше 2,7 тыс. — двухтысячных, 8,6 — тысячных.
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