Насильника-педофила из Петербурга нашли по ДНК спустя 26 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Насильника из Петербурга нашли по ДНК спустя 26 лет, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 1996 году неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте на Муринском проспекте, и тогда дело не раскрыли.

ДНК подозреваемого совпало с образцом с места происшествия. Сейчас мужчине 46 лет, он живёт в Петербурге на улице Верной, за это время несколько раз попадал в поле зрения полиции: он судим по статьям «Изнасилование» и «Кража».

Над делом работали оперативно-разыскная часть № 1 ГУ МВД и СО по Выборгскому району СК России по Петербургу.

До этого стало известно, что в Чите будут судить 50-летнего гражданина Таджикистана за изнасилование 17-летней 23 года назад. Дело передано в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

9 января суд в Саратове приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку на своём рабочем месте по просьбе знакомого. Он совершил преступление из-за конфликта потерпевшей с женой его товарища.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.