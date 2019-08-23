Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета. Кроме занятия высшего положения в преступной иерархии, мужчине инкриминируют вымогательство отеля в Таиланде.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, её слова приводит
Сообщается, что подозреваемому 49 лет, он объявлен в розыск. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать о его аресте. Правоохранители также разыскивают возможных сообщников криминального авторитета.
Ранее News.ru сообщал о задержании в Армении 32-летнего гражданина России. Его подозревают в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна.