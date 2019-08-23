https://static.news.ru/photo/bb35e296-c5df-11e9-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Otto Stadler/imageBROKER.com/Global Look Press

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета. Кроме занятия высшего положения в преступной иерархии, мужчине инкриминируют вымогательство отеля в Таиланде.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, её слова приводит ТАСС . Обвиняемый, находясь за пределами России в период с 20 июля по 4 августа 2018 года, организовал телефонный разговор со своим знакомым, находящимся в заключении и потребовал передачи прав собственности на гостиницу в Таиланде стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Сообщается, что подозреваемому 49 лет, он объявлен в розыск. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать о его аресте. Правоохранители также разыскивают возможных сообщников криминального авторитета.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Армении 32-летнего гражданина России. Его подозревают в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна.