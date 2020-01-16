Контрабанду пиломатериалов и леса на 50 млн рублей пресекли полицейские в Иркутской области. Задержан организатор незаконной деятельности, это директор профильной организации из города Зима.
Участники группировки пытались сбыть 35 тыс. кубометров древесины. По данному фату возбуждено уголовное дело,
У директора профильной фирмы, организовавшего контрабанду, были три соучастника. Это наёмный работник той же фирмы и юрист. Ещё одного участника группы задержали в Забайкалье недалеко от государственной границы.
При обыске сотрудниками правоохранительных органов изъяты 20 единиц техники для заготовки леса на сумму 30 млн рублей, внедорожники премиум-класса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Казахстане изъята крупная партия красной икры, которую контрабандисты пытались незаконно ввезти в страну из России. Груз был обнаружен в грузовике, водитель которого пытался пересечь границу.
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