https://static.news.ru/photo/e2c2814a-38dd-11ea-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Контрабанду пиломатериалов и леса на 50 млн рублей пресекли полицейские в Иркутской области. Задержан организатор незаконной деятельности, это директор профильной организации из города Зима.

Участники группировки пытались сбыть 35 тыс. кубометров древесины. По данному фату возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области действовали совместно со следователями Восточно-Сибирского линейного управления и Росгвардии.

У директора профильной фирмы, организовавшего контрабанду, были три соучастника. Это наёмный работник той же фирмы и юрист. Ещё одного участника группы задержали в Забайкалье недалеко от государственной границы.

При обыске сотрудниками правоохранительных органов изъяты 20 единиц техники для заготовки леса на сумму 30 млн рублей, внедорожники премиум-класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Казахстане изъята крупная партия красной икры, которую контрабандисты пытались незаконно ввезти в страну из России. Груз был обнаружен в грузовике, водитель которого пытался пересечь границу.