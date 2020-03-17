Лефортовский суд 17 марта закончил рассматривать иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО «Лефортово». Он просил признать свою постановку на профучёт как «склонного к побегу и нападению» недействительной и незаконной. Эту «красную» метку ему присвоили после рапорта сотрудника изолятора о неких «Мише и Коле», якобы оперативниках ФСБ, которым Захарченко обещал отомстить. Как прошёл процесс и что в итоге решил суд — в материале NEWS.ru.

Бывший полковник участвовал в заседании по видеосвязи прямо из мордовской колонии. Ответчики по иску — представители руководства СИЗО — в суд не явились, зато пришли свидетели — сотрудники изолятора и авторы рапорта, из-за которого Захарченко вынужден каждый час отмечаться у администрации и не может там трудоустроиться.

На профучёт экс-полковник МВД попал из-за брошенной фразы, которую услышал сотрудник ФСИН осенью прошлого года перед отправкой Захарченко на этап. «Коля с Мишей ещё обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду», — так написал в своём рапорте инспектор СИЗО Александр Розов.

По словам старшего оперативника СИЗО «Лефортово» Ивана Федотова, на имя которого был подан рапорт, в ходе проверки было установлено, что упомянутые Захарченко Коля и Миша — это оперуполномоченные по уголовным делам. Он добавил, что осуждённый неоднократно писал на них жалобы. Кроме того, возникло предположение, что оперативники могут иметь отношение к ФСБ.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Из-за этого мы решили поставить на профилактический учёт Захарченко, — сказал свидетель Федотов.

Свидетель Розов, который непосредственно слышал странный монолог бывшего полковника, рассказал следующее.

В начале октября (2019 года — прим. NEWS.ru) при выдаче вещей я открыл центровое окошко, заглянул, услышал фразу «Коля и Миша ещё обо мне вспомнят, у них тоже дети, я им это не забуду». Я заглянул — вроде Захарченко это сказал. В камере два человека было. Это не единичный случай. Наша работа — прислушиваться, что говорят заключённые, и писать рапорты, — сказал он.

Инспектор отметил, что в его обязанности не входит давать оценку услышанному и решать, кого ставить на профучёт, однако фраза «Коля и Миша ответят» — это уже повод доложить начальству.

На двух прошлых заседаниях истцы ходатайствовали о просмотре видеозаписи из камеры, где содержался Захарченко, а также о допросе работавших с рапортом сотрудников СИЗО и сокамерника экс-полковника.

Судья Антон Каргальцев удовлетворил просьбу о просмотре видеозаписи и допросе свидетелей, а также направил запрос в СИЗО. Однако видео посмотреть не удалось — администрация изолятора ответила, что запись велась, но посмотреть её не получится, так как срок хранения такой информации — 20 дней.

Сам Захарченко, выступая на заседании, заявил, что он не произносил вменяемой ему фразы.

Самый сюр, что никто не поинтересовался, говорил ли я эти фразы. Как проверили люди из комиссии, что я это говорил? Человек слышал художественный фильм, который смотрел мой сокамерник, и решил, что у меня такой прекрасный голливудский голос. Если я бы был не прав, зачем мне запрашивать видео? За всё время ко мне не было нареканий, — возмущается осуждённый.

Экс-полковник также отметил, что из-за этого рапорта он вынужден каждый час отмечаться в «книжечеке», и что его перевозят в наручниках «как в фильмах про Ганнибала». Кроме того, ночью сотрудники колонии ежечасно заходят к нему в камеру и светят в лицо фонариком, таким образом убеждаясь, что он на месте. Подобные действия Захарченко считает психологическим давлением на него.

Сокамерника бывшего полковника по фамилии Стоянов суд допросить отказался, сославшись на то, что мужчина находится на этапе в колонию.

Судья удалился в совещательную комнату, но пробыл там недолго. Уже через 20 минут он огласил решение — в иске экс-полковнику отказать.

Адвокаты сразу же заявили, что будут обжаловать это решение.

Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13-ти годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 лет лишения свободы.