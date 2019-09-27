210 статья была введена в Уголовный кодекс в конце девяностых, скорректирована в 2009 году, и совсем недавно — весной 2019 года — в неё внесены свежие поправки. Статья касается организации преступного сообщества «в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений». Наказание за преступление, предусмотренное этой статьёй, суровое — до 20 лет лишения свободы.
Посадить так называемых воров в законе за бандитизм было невозможно, потому что сами они не принимали непосредственного участия в преступлении. Поэтому и была введена 210-я. Она соответствовала духу «лихих девяностых»: чтобы расправляться с криминалитетом, государство идёт на жёсткие меры, заимствуя при этом зарубежный опыт.
Основными признаками организованного преступного сообщества является разветвлённая структура, где у каждого своя роль, а также устойчивость и сплочённость. Поэтому правоприменительный охват 210-й стал шире: даже если преступление совершено одним из членов сообщества, то лидера также можно привлечь — ведь он тоже его участник.
Позже статья стала массово применяться к предпринимателям, зачастую обвиняемым в мошенничестве и прочих экономических преступлениях. Так, только в 2019 году она вменялась фигурантам громких уголовных дел в сфере экономической деятельности: экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. В не менее резонансном деле экс-главы Республики Коми Гайзера также присутствовала 210 статья — он и ещё 13 фигурантов обвинялись в создании ОПС, однако суд не согласился со следствием и в этой части оправдал их.
Адвокат Сергей Ахундзянов, работающий по бизнес-преступлениям, говорит, что помимо вышеперечисленных признаков, организованная преступность имеет и другие яркие особенности. Это, например, свой внутренний язык («феня»), специфичные татуировки в виде звезды, прозвища, а также своеобразные ритуалы (вход в сообщество, коронация). По этим чертам можно легко идентифицировать, кто в действительности входит в ОПС, утверждает он.
Эксперт в разговоре с News.ru пояснил, что преступный мир, защищаясь от 210 статьи, стал мимикрировать.
В 2008 году была внесена первая поправка. Из текста статьи исчез признак сплочённости, вместо него был введён признак структурированности.
Но бизнес тоже структурирован, и чем он крупнее, тем лучше эта структура выделяется, — обращает внимание адвокат.
Президент Владимир Путин после прошедшей 20 июня традиционной прямой линии
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов рассказал News.ru, что аппарат уполномоченного подготовил свои предложения по усовершенствованию статьи. Бизнес-омбудсмен порекомендовал добавить примечание, что действие статьи не распространяется на тех, кто привлекается по статьям о мошенничестве или проходит обвиняемым в преступлениях в сфере экономической деятельности, за исключением обвиняемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег.
Дело в том, что понятие «преступное сообщество» сформировалось в 1990-е как обозначение наиболее структурированного проявления преступной иерархии, связанной с убийствами, бандитизмом, похищением заложников. А сегодня по уголовным делам в сфере экономической деятельности в качестве признаков организованности сообщества рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации. То есть эти признаки похожи лишь формально, — сказал Титов.
Адвокат Ахундзянов также считает, что применяя 210 статью к бизнесменам, правоохранители подменяют квалификацию преступления, совершённого организованной группой, на преступление, совершенное преступным сообществом.
Из-за недостаточной и неконкретной правовой определённости в понятии преступного сообщества (преступной организации), в том числе отсутствия признака сплочённости, правоохранительные и следственные органы начали произвольно расширять круг субъектов преступления, особенно активно включая в него представителей бизнес-сообщества, которое также является структурированным. Наибольший интерес для правоприменителей, которые стали необоснованно вторгаться в гражданско-правовые отношения, представляла сфера банковской, финансовой, инвестиционной и иной предпринимательской деятельности, а также выполнение государственных контрактов, — утверждает он.
Он полагает, что при введении в статью признака структурированности необходимо было оставить и признак сплочённости, при этом разграничить их. Это позволило бы проще идентифицировать преступное сообщество и не вовлекать в эти уголовные дела бизнес.
Ахундзянов рассказал о своей недавней адвокатской победе: в Ростове-на-Дону недавно завершилось дело о хищениях в банке «Донинвест». Подсудимый Александр Григорьев и другие фигуранты обвинялись сразу по нескольким статьям: в мошенничестве, легализации преступных доходов, а также в организации преступного сообщества. Почти такой срок, по словам адвоката, запрашивал и прокурор — 19 лет колонии и штраф в один миллион рублей.
Однако судья оправдал Григорьева по самому тяжкому составу — статье 210, таким образом, вышло на 10 лет меньше, — говорит адвокат.
Судья в своём постановлении (есть в распоряжении News.ru) ссылается на постановление Пленума Верховного суда «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нём».
Из него следует, что преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой. Это связано с вхождением в преступное сообщество структурных подразделений, имеющих своего руководителя и обладающего аналогичными функциями, которыми наделён и руководитель преступного сообщества, — говорится в документе.
Также суд критически отнёсся к показаниям свидетелей и к письменным доказательствам — они не содержат однозначных данных о том, что Григорьев действительно создал преступное сообщество и руководил им. При таких обстоятельствах, приходит к выводу судья, доводы гособвинения о создании преступного сообщества носят предположительный характер.
Адвокат Ахундзянов называет подобное решение прецедентом и переломом в «инквизиционной практике незаконного преследования предпринимателей за участие в преступном сообществе».