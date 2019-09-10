https://static.news.ru/photo/0deec398-d3ca-11e9-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский окружной суд отправил в колонию россиян Анзора Тлупова, Бахтовара и Манучехра Туйчиевых, причастных к запрещённой в РФ террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), за подготовку терактов на железной дороге в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

В пресс-релизе спецслужбы, имеющемся в распоряжении News.ru, утверждается, что один из фигурантов дела, Бахтовар Туйчиев, по версии следствия, вербовал военных для участия в боевых действиях, а затем переправлял их в страны Ближнего Востока и на афгано-пакистанскую территорию. Совместно со своим подельником Анзором Тлуповым он также якобы занимался подготовкой терактов.

Атаки планировались на объектах транспортной инфраструктуры, а также на подвижном составе Павелецкого и Ярославского направлений Московской железной дороги. Фигуранты дела для изготовления взрывного устройства приобрели селитру и электролит, а для поражающего элемента — болты и гайки.

Они признаны виновными по статьям УК «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», «Организация террористического сообщества и участие в нём», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности».

Как писал News.ru, ранее Московский окружной военный суд назначил наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет лишения свободы, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, Манучехру Туйчиеву — 10 лет. Они обвинялись в подготовке терактов в Москве и области.