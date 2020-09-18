Два 32-летних россиянина совершили кражи в 32 частных домах

https://static.news.ru/photo/f3d644c6-f98f-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Ленинградской области два 32-летних гражданина России промышляли кражами. В общей сложности они успели совершить преступления, забравшись в 32 частных дома. Данную информацию обнародовали сотрудники пресс-службы МВЛ по Санкт-Петербургу и области.

Домушников задержали ещё в феврале 2020 года. Однако за последующие месяцы выяснилось, что они причастны ко множественным кражам, совершённым в регионе.

Правоохранительные органы провели ряд следственных мероприятий и выяснили, что 32-летние преступники совершили 32 кражи из частных домов и хозяйственных построек. Мужчины обворовывали жителей Ленинградской области в период с 2019 по 2020 год.

По данным фактам заведены уголовные дела, похищенное изъято. Подозреваемых поместили под стражу, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге у женщины банковские мошенники сняли с карточки 1,3 млн рублей. Полиция начала расследование.

Преступление прошло по отработанной схеме — неизвестный мужчина позвонил потерпевшей на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка, он начал рассказывать женщине о том, что мошенники пытаются списать с её карты деньги. Для предотвращения этого он предложил перевести все деньги на другой счёт.