Дочь известного экс-футболиста Горлуковича стала жертвой мошенников

https://static.news.ru/photo/6eab5f6e-cf43-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь известного экс-футболиста Сергея Горлуковича, проживающая в Москве, оказалась обманутой мошенниками. 37-летнюю женщину обманули в Сети.

Дочь Горлуковича через Интернет продавала две пары балеток лекарств Casadei. Общая стоимость медикаментов — 12 тысяч рублей. Объявление о продаже она опубликовала на «Авито».

Вскоре нашёлся потенциальный покупатель. Он заявил, что готов приобрести лекарства онлайн. Женщина прошла по указанной ссылке и ввела данные банковской карточки, откуда тут же были сняты 24 288 рублей. Она обратилась в полицию. Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает «MK».

Сергей Горлукович — победитель Олимпийских игр 1998 года, четырёхкратный чемпион России. Наибольшую известность получил, выступая за московский «Спартак».

Как ранее писал NEWS.ru, жительница Москвы отдала €54 тысячи (около 4,4 млн рублей) мошенникам, пообещавшим ей снятие порчи.