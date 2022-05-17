На Алтае арестовали директора региональной структуры «Россети» за взятки

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Директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Западно-Сибирского предприятия магистральных электросетей (ПМЭС) (ПАО «Россети») задержали в Алтайском крае за взятку подрядчику на сумму в 4 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Согласно официальному сайту «Россетей», руководителем структуры Западно-Сибирского ПМЭС является Игорь Гавриш.

Предварительно установлено, что в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го руководитель подразделения получил частями взятку на общую сумму 4 млн рублей от гендиректора подрядной организации. Вознаграждение предназначалось за принятие решений в ходе исполнения контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.

В Челябинске ранее задержали начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля за то, что тот занимался вымогательством денег у бизнесменов. Предположительно, Гефель требовал деньги за пособничество в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.