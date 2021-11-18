Белорусу дали 9,5 года тюрьмы за похищение бывшего сотрудника ФСБ России

40-летнему гражданину Белоруссии Андрею Цейко, обвинённому в похищении, ограблении и вывозе на Украину экс-сотрудника ФСБ Романа Фиалковского, смягчили приговор решением апелляционной инстанции Мособлсуда. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения, после чего сократили срок до 9,5 года, пишет «Коммерсант».

Судья не принял тезисы защиты Цейко, якобы Фиалковский добровольно покинул свой коттедж, который находится в районе Домодедово, затем продал преступнику и его подельникам собственный автомобиль Range Rover Sport. А после этого заехал на Украину через Белоруссию. Сам Фиалковский утверждает, что его вывезли насильно. Он утверждает, что преступники во время поездки вымогали с него 50 млн рублей, а когда они оказались за границей, Фиалковского как пленника держали в подвале.

Суд принял во внимание лишь то, что речь в деле шла не о разбое, как ранее было установлено, а о грабеже. Также из окончательного решения было устранено обвинение в причинении опасного для здоровья вреда в момент похищения: Фиалковский утверждал, что ему сделали перед похищением инъекцию некоего препарата, но доказать это ему не удалось.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Владельца фирмы в сфере IT-технологий Фиалковского действительно вывезли на Украину. Когда он попытался вернуться в Россию, его арестовали сотрудники СБУ. Далее ему предъявили обвинения в контрабанде шпионской техники, отправили под домашний арест, но затем решили оштрафовать и отправить домой. Будучи в России, Фиалковский написал заявление в полицию.

Цейко в России является единственным осуждённым по делу. Его подельники остались на Украине, сейчас ведётся следствие в связи с похищением из-за Range Rover.

Ранее сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии были задержаны в Подмосковье подозреваемые в похищении человека. Они насильно удерживали 49-летнего мужчину в течение трёх недель около Мытищ, избивали и требовали выкуп в размере 100 млн рублей. Не добившись требуемой суммы, вымогатели обворовали квартиру мужчины, вынеся из неё ценные вещи на сумму более 3 млн рублей. А также под угрозами заставили его оформить кредитный договор на сумму 4,5 млн рублей под залог недвижимости. После этого его отпустили.