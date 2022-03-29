СКР проверит обстоятельства насилия над священником в Черкасской области

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату начать расследование по факту применения насильственных действий к священнику Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области, передаёт пресс-служба СК РФ. По версии следствия, украинские националисты, применяя физическую силу, вывели священника из храма, фактически похитив его. Отмечается, что среди прихожан есть пострадавшие.

Вооружённые украинские националисты, применяя физическое насилие, вывели священника УПЦ Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение. В ходе возникшего инцидента пострадали и прихожане, — говорится в сообщении.

По данным СКР, преступление было совершено представителями теробороны Украины в Черкасской области.

В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка, — подчеркнули в пресс-службе.

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