Военный священник погиб при обстреле под Белгородом
Сергей Князев
Сергей Князев
14:09, 25 марта 2022
Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле приграничного села Журавлёвка в Белгородской области вечером 24 марта, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами. Артёмов участвовал в войне в Чечне в составе казачьих подразделений.
В белгородском селе Журавлёвка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артёмов. <...> Батюшка попал под обстрел украинского «Смерча», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Артёмов был участником войны в Чечне, в священном сане находился с 1999 года. В качестве корабельного священника он участвовал в двух кругосветных походах на научном судне «Адмирал Владимирский». В последние годы он служил настоятелем храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, а в последний месяц исполнял обязанности помощника командира части по работе с верующими.
Ранее сообщалось, что в окрестностях города Авдеевки погиб тесть бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко. Модераторы Telegram-канала Стрелкова опубликовали сообщение, в котором призвали православных «молиться за новопреставленного воина Сергия, по возможности заказывать за него панихиды и обедни об упокоении».