Военный священник погиб при обстреле под Белгородом

Протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле приграничного села Журавлёвка в Белгородской области вечером 24 марта, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами. Артёмов участвовал в войне в Чечне в составе казачьих подразделений.

В белгородском селе Журавлёвка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артёмов. <...> Батюшка попал под обстрел украинского «Смерча», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Артёмов был участником войны в Чечне, в священном сане находился с 1999 года. В качестве корабельного священника он участвовал в двух кругосветных походах на научном судне «Адмирал Владимирский». В последние годы он служил настоятелем храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, а в последний месяц исполнял обязанности помощника командира части по работе с верующими.

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