Планировалось, что Falcon 9 доставит на орбиту 60 спутников в рамках проекта Starlink. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска в соцсетях и на YouTube. После остановки двигателей трансляцию отключили.

В официальном Twitter-аккаунте SpaceX позже появилось объяснение отмены запуска — двигатели отключились во время автоматической проверки, после того как показания сенсоров и контрольных систем разошлись с допустимыми значениями.

Standing down today; standard auto-abort triggered due to out of family data during engine power check. Will announce next launch date opportunity once confirmed on the Range