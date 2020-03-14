https://static.news.ru/photo/5d082f12-66ca-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

15 марта ракета Falcon 9 должна была стартовать с космодрома во Флориде. В ходе финального отсчёта двигатели ракеты выключили.

Планировалось, что Falcon 9 доставит на орбиту 60 спутников в рамках проекта Starlink. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска в соцсетях и на YouTube. После остановки двигателей трансляцию отключили.

В официальном Twitter-аккаунте SpaceX позже появилось объяснение отмены запуска — двигатели отключились во время автоматической проверки, после того как показания сенсоров и контрольных систем разошлись с допустимыми значениями.

Standing down today; standard auto-abort triggered due to out of family data during engine power check. Will announce next launch date opportunity once confirmed on the Range — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2020

В компании пообещали назвать новую дату запуска Falcon 9 позднее.

Проект Starlink предусматривает запуск около 12 тысяч спутников для того, чтобы обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Компания Маска SpaceX оценила расходы на реализацию проекта в $10 млрд. Как передавал NEWS.ru, в январе Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов, которые планируется использовать в проекте.