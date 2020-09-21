Запуск 36 аппаратов OneWeb с космодрома Восточный запланировали на декабрь

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Первый запуск спутников связи OneWeb с космодрома Восточный (РФ) должен состояться в декабре 2020 года. Оборудование на орбите доставит ракета-носитель «Союз».

Следующий пуск «Союза» запланирован уже в декабре 2020 года с космодрома Восточный с 36 спутниками на борту, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-организатора пуска.

В 2020-2022 годах планируется запустить 16 «Союзов» со спутниками OneWeb с космодромов Куру, Байконур и Восточный.

Накануне стало известно, что неработоспособный спутник наблюдения Земли «Монитор-Э», запущенный в 2005 году, войдёт в атмосферу планеты 22 сентября над водами Индийского океана, передают ВВС Соединённых Штатов Америки. По их данным, аппарат принадлежит России. «Монитор-Э» вывели на орбиту в августе 2005-го ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк. Стартовая масса спутника составляли 750 кг. На протяжении его эксплуатации возникали серьёзные технические проблемы. Объект прекратил работу в 2011-м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут наблюдать за пролётом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с конца сентября по 10 октября. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

Отмечается, что пролетающая станция с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Каждый день в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Чтобы рассчитать время, когда можно увидеть МКС, в госкорпорации представили графики пролётов станции.