Видео падения огненного метеорита в Ливане появилось в Сети

В интернете опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения метеорита в ливанской провинции Аккар.
На кадрах видно, как большой огненный шар приближается к земле, постепенно угасая по мере приближения. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Аль-Талиль.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что крупный астероид приблизится к Земле 29 ноября 2020 года, передают сотрудники Центра исследований околоземных объектов NASA. Диаметр небесного тела — около 510 метров, что практически равно размерам Останкинской башни в Москве (540 метров).