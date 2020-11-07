Видео падения огненного метеорита в Ливане появилось в Сети

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В интернете опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения метеорита в ливанской провинции Аккар.

На кадрах видно, как большой огненный шар приближается к земле, постепенно угасая по мере приближения. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Аль-Талиль.

По данным местных СМИ, метеорит упал на плантации, в результате произошёл крупный пожар. Как поясняет астрофизик Сирина Нехме, это падение этого небесного тела может быть связано с метеорным потоком Леониды, характеризующимся быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 км в секунду, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупный астероид приблизится к Земле 29 ноября 2020 года, передают сотрудники Центра исследований околоземных объектов NASA. Диаметр небесного тела — около 510 метров, что практически равно размерам Останкинской башни в Москве (540 метров).