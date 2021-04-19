Вертолёт впервые пролетел над поверхностью Марса

https://static.news.ru/photo/9cf070c2-a106-11eb-a512-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech

Американское космическое агентство впервые успешно запустило беспилотный вертолёт Ingenuity на Марсе.

Беспилотник сделал снимок поверхности планеты, говорится на сайте NASA.

Ingenuity совершил свой первый полёт — первый полёт летательного аппарата с силовой установкой на другой планете, — отмечается в Twitter агентства.

nasa.gov

Первый полёт летательного аппарата должен был состояться раньше, но его несколько раз откладывали. Спустя несколько часов после возвращения вертолёт при помощи марсохода Perseverance передал на Землю информацию о своём перемещении и фотографию Марса. Видеозапись появится через несколько дней, так как требуется время для передачи большого объёма данных.

"Ingenuity has performed its first flight â the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд. В дальнейшем учёные собираются использовать аппарат, чтобы разведывать маршрут марсохода и фотографировать его со стороны.

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс в феврале. Он является частью миссии марсохода Perseverance. Марсоход Perseverance осуществил посадку на Красную планету 19 февраля. С помощью марсохода учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на планете в далёком прошлом.