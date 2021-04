Вертолёт впервые пролетел над поверхностью Марса

Беспилотник сделал снимок поверхности планеты, говорится на сайте NASA.

Первый полёт летательного аппарата должен был состояться раньше, но его несколько раз откладывали. Спустя несколько часов после возвращения вертолёт при помощи марсохода Perseverance передал на Землю информацию о своём перемещении и фотографию Марса. Видеозапись появится через несколько дней, так как требуется время для передачи большого объёма данных.