Спутники OneWeb и Starlink едва не устроили ЧП на орбите Земли

https://static.news.ru/photo/fbd3bab2-9a0e-11eb-bd70-96000091f725_660.jpg Фото: oneweb.world

Британский спутник OneWeb и аппарат интернет-связи Starlink американской SpaceX в прошлые выходные (3–4 апреля) приблизились друг к другу на опасно малое расстояние, но столкновения удалось избежать, рассказали журналисты со ссылкой на представителей космических сил США и OneWeb.

По предварительным данным, 30 марта, спустя пять суток после запуска OneWeb с космодрома Восточный (РФ) очередной партии оборудования, предприятие получило от Вашингтона предупреждение, что один из его модулей может врезаться в объект Starlink.

Инцидент стал хорошим примером того, как спутниковые операторы могут нести ответственность, учитывая трудности передовой мировой практики. Они обменялись данными друг с другом, связались друг с другом, — рассказала прессе представитель Космических сил США Диана Маккиссок.

По информации Белого дома, вероятность ЧП составила 1,3%. Спутники, согласно прогнозам, должны были приблизиться друг к другу на расстояние 190 футов (около 57 метров), пишет портал Verge.

OneWeb вышел на связь со SpaceX, после чего последняя отключила автоматическую систему предотвращения столкновений. По словам представителя OneWeb Криса Маклафлина, переговоры позволили спутнику OneWeb «уйти с пути» Starlink.

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