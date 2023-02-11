В Роскосмосе раскрыли подробности разгерметизации «Прогресса МС-21» Разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования

Фото: roscosmos

Международная космическая станция

Разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования, сообщил РИА Новости директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Ранее с таким утверждением выступил представитель центра управления полетами США. Он тогда пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.

На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то схожа с тем, что произошло у нас с кораблем в середине декабря, — заявил Крикалев.

Ранее в госкорпорации сообщили, что космический корабль изолирован. На «Прогрессе МС-21» температура и давление находятся в пределах нормы. В настоящее время Роскосмос выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур. Ракета должна была вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего начала самостоятельный полет к Международной космической станции.