В Роскосмосе оценили опасность астероида, приближающегося к Земле

Специалисты Роскосмоса изучили и смоделировали траекторию движения крупного астероида 1998 OR2, который 29 апреля пролетит в 6 млн километров от Земли. По мнению учёных, это явление не будет иметь последствий для людей и планеты.
Минимальное расстояние до Земли при его пролёте составит около 6 млн километров (в 20 раз превышает расстояние от Земли до Луны). Поэтому разговоры о каких-либо последствиях его пролёта вряд ли имеют под собой почву, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.
27 апреля старший преподаватель кафедры астрономии Уральского федерального университета Павел Скрипниченко сообщил, что астероид 1998 OR2 считается потенциально опасным объектом. Но в данном случае, по его заверениям, столкновение с Землёй исключено, поскольку орбита астероида рассчитана достаточно точно.
В NASA планируют нанести кинетический удар по космическому телу с целью изменения траектории его полёта. Мероприятие станет тренировкой системы для защиты планеты от астероидов, которые будут представлять для неё реальную угрозу.
Ранее NEWS.ru писал, что 1998 OR2 можно будет рассмотреть в бинокль. Он будет виден как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу. В реальности его размер составляет от 1,8 до 4,1 км.
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