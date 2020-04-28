В Роскосмосе оценили опасность астероида, приближающегося к Земле

https://static.news.ru/photo/d1c7c9be-894a-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Роскосмоса изучили и смоделировали траекторию движения крупного астероида 1998 OR2, который 29 апреля пролетит в 6 млн километров от Земли. По мнению учёных, это явление не будет иметь последствий для людей и планеты.

Минимальное расстояние до Земли при его пролёте составит около 6 млн километров (в 20 раз превышает расстояние от Земли до Луны). Поэтому разговоры о каких-либо последствиях его пролёта вряд ли имеют под собой почву, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.

27 апреля старший преподаватель кафедры астрономии Уральского федерального университета Павел Скрипниченко сообщил, что астероид 1998 OR2 считается потенциально опасным объектом. Но в данном случае, по его заверениям, столкновение с Землёй исключено, поскольку орбита астероида рассчитана достаточно точно.

В NASA планируют нанести кинетический удар по космическому телу с целью изменения траектории его полёта. Мероприятие станет тренировкой системы для защиты планеты от астероидов, которые будут представлять для неё реальную угрозу.

Ранее NEWS.ru писал, что 1998 OR2 можно будет рассмотреть в бинокль. Он будет виден как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу. В реальности его размер составляет от 1,8 до 4,1 км.