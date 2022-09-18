В Китае обнаружили свидетельства вулканической деятельности в лунном грунте Китайские ученые обнаружили в лунном грунте свидетельства вулканической деятельности

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Пресс-служба Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая сообщила, что группа ученых, которые занимаются изучением образцов лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», обнаружили в нем признаки выбросов вулканической лавы. Специалисты обнаружили геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, которая когда-то затопила район посадки аппарата. В образцах также обнаружили такие элементы, как уран, торий и калий, пишет ТАСС.

Исследователи оценили толщину базальтовых пород в районе посадки «Чанъэ-5». Результаты показывают, что там произошло по меньшей мере четыре магматических извержения со средней толщиной 230 метров, 70 метров, 4 метра и 36 метров соответственно, — сказано в публикации.

Ученным из Китая удалось установить, что скорость извержения базальтов в районе посадки значительно возросла около 2 миллиардов лет назад.

Директор московского представительства офиса JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Есио Вада ранее заявил, что Япония хотела бы продолжить сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) после 2024 года. В настоящее время прорабатывается вариант использования станции после 2024 года. В этом вопросе японцев поддерживает американское агентство NASA. Он добавил, что если будет принято коллегиальное решение о продлении работы МКС, то JAXA с радостью его поддержит.