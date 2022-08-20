Япония захотела продлить эксплуатацию МКС после 2024 года Директор JAXA Вада заявил о желании Токио продлить эксплуатацию МКС после 2024 года

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Директор московского представительства офиса JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Есио Вада заявил, что Япония хотела бы продолжить сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) после 2024 года. В настоящее время прорабатывается вариант использования станции после 2024 года. В этом вопросе японцев поддерживает американское агентство NASA, пишет ТАСС.

В данный момент японская сторона всё-таки рассматривает вариант продления использования МКС после 2024 года. Американское агентство NASA тоже поддерживает идею продления, а Россия и европейская сторона пока в раздумьях, — сказал Вада.

Он добавил, что если будет принято коллегиальное решение о продлении работы МКС, то JAXA с радостью его поддержит.

Российским руководством полётом Международной космической станции ранее было принято решение о досрочном завершении выхода в космос участников 67-й длительной экспедиции на МКС Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Отмечается, что у Артемьева появились проблемы со скафандром. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, поэтому ему пришлось подключиться к электропитанию станции. Работы за бортом станции по плану должны были продлиться 6 часов 44 минуты.