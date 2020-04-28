Учёные выяснили состав Тунгусского метеорита и причину его разрушительности

https://static.news.ru/photo/63f29b16-8955-11ea-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Вид обгоревшего леса в районе взрыва Тунгусского метеорита Фото: Global Look Press

Российские учёные выяснили вероятный состав Тунгусского метеорита и смоделировали его полёт сквозь атмосферу Земли. Они также смогли объяснить, чем были вызваны масштабные разрушения в месте его нахождения. Исследование проводил Красноярский научный центр СО РАН.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы, учёные рассчитали, как бы себя вели астероиды разного размера и состава в атмосфере Земли. Оказалось, что космические тела изо льда, кварца или реголита из-за своей низкой прочности быстро разрушились бы. Поэтому, предполагают учёные, Тунгусское космическое тело состояло из железа.

Диаметр метеорита исследователи оценили в 100–200 метров, массу — более чем в 3 млн тонн. Учёные предполагают, что объект влетел в атмосферу Земли со скоростью около 20 км/с, пролетел на высоте 10–15 километров. В верхних слоях тропосферы скорость испарения вещества с поверхности астероида резко увеличилась. В результате могла образоваться высокотемпературная плазма, расширение которой и породило взрыв. Ударная волна огромной мощности и стала причиной разрушений в районе Подкаменной Тунгуски.

Пройдя через атмосферу Земли, метеорит, потеряв около половины своей изначальной массы, продолжил движение по околосолнечной орбите. Весь полёт сквозь атмосферу Земли длился всего 1–1,5 секунды.

Причиной возникших в результате этого явления пожаров могло стать излучение «головы» астероида, считают исследователи. Её температура на минимальной высоте полёта могла составлять около 10 тыс. °С.

Тунгусское происшествие считается одной из главных загадок нашего времени. Оно имело место 17 (30) июня 1908 года в 7 часов 14,5 ± 0,8 минуты по местному времени над территорией бассейна Енисея.

Ударная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, в том числе в Западном полушарии. В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 км², оконные стёкла в домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпицентра. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Вокруг места падения лес был повален веером от центра, причём в самом центре падения часть деревьев осталась стоять на корню, лишённая ветвей и коры.

В район катастрофы были направлены несколько исследовательских экспедиций. Вещество гипотетического Тунгусского метеорита так и не было найдено в сколь-нибудь значительном количестве.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты в случае возникновения реальной угрозы столкновения с космическим телом.