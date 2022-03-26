Учёные объявили о завершении эскизного проекта спутниковой системы «Гонец»

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Генеральный директор АО «Спутниковая система „Гонец“» Павел Черенков объявил о практическом завершении эскизного проекта перспективной системы «Гонец». Сейчас он проходит финальные экспертизы, пишет ТАСС.

Основная часть эскизного проектирования «Гонца» по сути закончилась. Сейчас проходят финальные экспертизы расчётов стоимости, завершение экспертиз по техническим характеристикам и показателям системы, — приводит агентство слова Черенкова.

Согласно договору, этот этап должен завершиться в ноябре. Но так как сутийная часть закончена, по большому счёту проект уже готов, отметил глава компании.

Система связи нового поколения «Гонец» обеспечит связью, включая телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также инфраструктуру для интернета. Использование «Гонца» позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Группировка будет включать 28 спутниковых аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» со знаком Z на головном обтекателе стартовала 22 марта с Плесецка. Она вывела на орбиту спутниковый аппарат «Меридиан».