Ученые предупредили о неотвратимой угрозе жизни на Земле Planetary Science: нагревание Солнца вызовет парниковый эффект на Земле

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Старение и нагревание Солнца спровоцирует парниковый эффект на Земле, выяснили ученые из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма. Этот процесс несет угрозу жизни на планете, сообщает Planetary Science.

Исследователи считают, что яркость Солнца с момента формирования Земли повысилась на 30% и продолжает быстро расти. С другими звездами в космосе происходит такой же процесс. В итоге на Земле начнется парниковый эффект, считают авторы исследования.

Планета будет нагреваться быстрее. В первую очередь этот процесс затронет растения, затем — животных и людей. В итоге на планете не останется ничего живого. Это может случиться через миллиард лет, считают ученые.

Ранее стало известно, что ученые из Кембриджа нашли «самое веское» доказательство жизни на экзопланете K2-18b, которая находится в созвездии Льва на расстоянии 124 световых лет от Земли. При помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» в атмосфере планеты удалось разглядеть два органических соединения — метан и углекислый газ. Их концентрация сильно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион при менее чем одной на миллион для Земли.