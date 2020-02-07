https://static.news.ru/photo/be9e45c4-496d-11ea-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Международный проект SIRIUS/vk.com

Добровольцы, которые примут участие в изоляционном эксперименте SIRIUS, на восемь месяцев будут поставлены в условия жёсткой нехватки продовольствия.

Вице-директор — главный менеджер проекта Марк Белаковский рассказал, что во время «полёта» участники эксперимента должны будут вести строгий учёт потребления воды, еды и предметов гигиены. На данный момент научная программа находится на стадии формирования, защита плана эксперимента состоится 19 февраля на учёном совете в Институте медико-биологических проблем РАН, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2020 году Российская академия наук собирается провести изоляционный эксперимент. В его рамках будет смоделирован годовой космический полёт. В РАН наберут несколько экипажей, состоящих из людей в возрасте от 28 до 55 лет. Обязательно наличие в каждой команде не менее двух женщин и не менее двух мужчин.