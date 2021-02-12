Суд отказал в возвращении челнока «Буран» в собственность Казахстана

https://static.news.ru/photo/79b3039c-6df6-11eb-a842-96000091f725_660.jpg Фото: Panikovskij/wikipedia.org

Макет и второй лётный экземпляр орбитального корабля «Буран», хранящиеся на космодроме Байконур, не будут возвращены в государственную собственность Казахстана. Такое решение принял Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Алма-Аты по иску комитета госимущества и приватизации Минфина Казахстана к АО «Ракетно-космическая компания „Байконур“» о возврате имущества.

По требованию о возврате имущества судом <...> было отказано, поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах Республики Казахстан» возможно лишь при ликвидации акционерного общества, — говорится в сообщении, опубликованном на странице СМЭС в Facebook.

Космический челнок ранее хотел выкупить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, однако не смог связаться с владельцем. По его словам, «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана.

«Буран» стал первым советским многоразовым челноком, способным совершать длительные полёты. Первый его полёт был совершён в автоматическом режиме. Помимо орбитального корабля в неё входила сверхтяжёлая ракета-носитель «Энергия», а также средства наземной космической инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил разработать аналог советского пилотируемого корабля «Буран» на замену кораблям «Союз МС».

Рогозин также подчеркнул, что создание многоразового корабля займёт много времени, и отметил, что «Союз МС» прослужит ещё какое-то время за счёт модернизаций, однако постоянные модернизации «губительны для развития космической техники».