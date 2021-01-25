Стало известно о переносе космического пуска с Восточного

https://static.news.ru/photo/1b4ca98a-5f8b-11eb-9b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный отложен с 25 февраля на месяц. На орбиту должны были отправиться 36 британских спутников связи OneWeb.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Старт отложен на 25 марта, — уточнил один из собеседников агентства.

При этом дата названа не окончательная, возможен ещё один сдвиг по дате. Другой собеседник агентства добавил, что на Восточном спутники должны появиться в конце февраля.

Пуски с космодрома в Амурской области осуществляются с 2016 года. Всего было шесть пусков, один оказался аварийным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ поручило проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Такое распоряжение он дал Казначейству России. Оно должно «обеспечить проведение проверок информации» о сроках поставки товаров.