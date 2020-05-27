США отложили запуск корабля Crew Dragon к МКС

https://static.news.ru/photo/3154f594-a054-11ea-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Новый американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, не смог отправиться к Международной космической станции из-за погодных условий.

Пуск корабля должен был состояться 27 мая в 23:33 по московскому времени. На борт уже поднялись астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли. В последний момент специалисты решили не рисковать и отложить запуск.

Новый пуск запланирован на 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 мск). Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.

С 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС. Дело в том, что тогда у NASA завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Американская компания планировала восстановить полёты к 2017 году, но по некоторым причинам это не удалось осуществить.

Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который доставляет грузы к МКС. 3 марта Crew Dragon уже пристыковывался к станции. Отправка была осуществлена в автоматическом режиме.

Как писал NEWS.ru, 9 марта корабль SpaceX Cargo Dragon привёз на МКС сладости, грейпфруты, томаты и оборудование. Общий вес груза составил 2 тысячи тонн. Корабль провёл на станции месяц и вернулся на Землю с научными образцами.