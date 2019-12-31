https://static.news.ru/photo/46e08214-2c98-11ea-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Космический аппарат NASA передал на Землю снимки геоглифа в виде человека. Изображение находится в Австралии и является одной из самых известных тайн современного искусства. Авторство рисунка до сих пор выясняется учёными.

Его длина — около 2,7 км. Впервые так называемый Человек Марри попал в объективы камер в 1998 году. В 2016 году фигура обрела новую жизнь — контуры тела распахали, чтобы его не уничтожила эрозия, передаёт CNN.

Учёные теряются в догадках, кто смог нарисовать настолько крупную «картину». Есть версии, что это сделали древние аборигены или современные художники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский астронавт Кристина Кук побила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Она прибыла на МКС весной 2019 года, 28 декабря исполнилось 289 дней, как она провела в космосе, тем самым побив рекорд Пегги Уитсон, которая провела в космосе 288 дней.