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Спасательное судно SpaceX вновь не смогло поймать створки головного обтекателя ракеты-носителя Falcon 9 после её запуска.

Планировалось, что SpaceX при помощи судна Ms.Tree поймает хотя бы одну из двух створок обтекателя над Атлантикой после их отделения.

Их планировалось использовать для повторных запусков.

Как ранее писал NEWS.ru, ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов для развёртывания глобальной сети Интернет системы Starlink.