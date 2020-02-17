https://static.news.ru/photo/45cf1e72-5190-11ea-b966-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Компания SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) в начале мая.

Сейчас проводится заключительная проверка всех систем корабля и его подготовка к старту, — цитирует ТАСС представителей компании.

Отмечается, что на борту Crew Dragon будут находиться астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Они проведут на МКС две недели. По итогам их полёта, в NASA примут решение о сертификации корабля для регулярных миссий.

Корабль Crew Dragon, версия грузового Dragon от компании SpaceX, способен вместить экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве «спасательной шлюпки» на МКС в случае возникновения аварийной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что запуск очередного космического корабля Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции перенесён. Первоначально старт корабля был назначен на 25 апреля, а затем был перенесён на сутки.