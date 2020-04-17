«Союз МС-15» отстыковался от МКС

https://static.news.ru/photo/d1676544-8051-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от Международной космической станции и направляется к земле.

Примерно в 7:30 мск 17 апреля двигатели замедлят ход, произойдёт разделение на отсеки и «Союз» войдёт в плотные слои атмосферы. Планируется ,что российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир прибудут на Землю около 08:16 мск. Посадка должна произойти в 147 километрах от города Жезказгана в Казахстане.

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The #SoyuzMS15 spacecraft undocked from the International Space Station. Landing is scheduled at 05:16 UTC pic.twitter.com/XLJaXIkDTg — Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¡ÐÐÐ¡ (@roscosmos) April 17, 2020

В связи с пандемией коронавируса на Земле, регламент встречи космонавтов изменён. В частности, число специалистов, участвующих в организации посадки, ограничено. Все они предварительно прошли тестирование на COVID-19, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, командиром Международной космической станции стал американский астронавт Кристофер Кэссиди. Он сменил на этом посту россиянина Олега Скрипочку.