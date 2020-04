«Союз МС-15» отстыковался от МКС

Примерно в 7:30 мск 17 апреля двигатели замедлят ход, произойдёт разделение на отсеки и «Союз» войдёт в плотные слои атмосферы. Планируется ,что российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир прибудут на Землю около 08:16 мск. Посадка должна произойти в 147 километрах от города Жезказгана в Казахстане.

Пилотируемый корабль #СоюзМС15 штатно отстыковался от Международной космической станции. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 08:16 мск

The #SoyuzMS15 spacecraft undocked from the International Space Station. Landing is scheduled at 05:16 UTC pic.twitter.com/XLJaXIkDTg