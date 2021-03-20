https://static.news.ru/photo/f86dabdc-8adf-11eb-a8e2-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos/twitter.com

«Союз-2.1а» с 38 спутниками успешно стартовал с Байконура (Казахстан). Первоначально пуск носителя планировали осуществить 20 марта. В итоге процедуру перенесли на 22 марта. Причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторно проверить системы ракеты.

«Союз-2.1а» выведет на орбиту Земли аппараты 18 государств. Третья ступень отделилась в 09:17 мск, примерно через час «отстыковался» первый спутник — южнокорейский наблюдательный CAS500-1. Затем на целевую траекторию выйдут четыре японских объекта GRUS.

Пуск [прошёл] штатно. Отделение головного блока прошло в расчётное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» прошло штатно, — написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он также добавил, что ракету «Союз-2» вывезут на стартовую позицию на космодроме Восточный (РФ) 22 марта. Носитель должен вывести на орбиту 36 спутников OneWeb.

Накануне ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink запустили с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом. Трансляция пуска велась на официальном YouTube-канале компании SpaceX. Сеть Starlink предполагает размещение на орбите 12 тысяч аппаратов массой до 500 килограммов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.