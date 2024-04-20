Подарок от магнитной бури: где в России видели северное сияние 20 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мощная магнитная буря подарила жителям регионов России возможность наблюдать северное сияние в ночь на 20 апреля. Где было заметно небесное явление, насколько далеко на юге, есть ли сейчас магнитная буря, насколько мощная?

Где видели северное сияние в России 20 апреля

Издание «День во Владимире» сообщает, что яркое северное сияние наблюдали в небе над Владимирской областью. Местные жители публиковали фото красивого явления в соцсетях. Так, сияние было видно в поселке Малыгино под Ковровом, на 56 градусах северной широты. Фото и видео опубликовал любитель-астроном Александр Каширцев. Также во Владимирской области северное сияние наблюдали 3 марта.

По сообщению 74.ru, северное сияние было видно в Челябинской области. Издание публикует фотографии сияния над озером Синара (56 град. с. ш.) и над селом Акбашева в Аргаяшском районе (55 град. с. ш.).

KazanFirst сообщает, что широкое бордовое сияние с пурпурными и зелеными оттенками наблюдалось и в Татарстане.

Жители Нижегородской области увидели второе северное сияние за несколько дней. Кадры небесного явления были сделаны в селе Бармино (56 град. с. ш.) и в микрорайоне Мещерское Озеро (та же широта), сообщает NewsNN.

Местные СМИ сообщают, что и в Рязанской области жители видели природное явление в Спасском, Касимовском, Клепиковском, Рязанском районах, а также в самой Рязани.

VN.ru приводит фотографию полярного сияния, сделанную в 30 км от Новосибирска (55 град. с. ш.) фотографом Алексеем Поляковым.

«Прямо сейчас видно полярное сияние. Полыхнуло так полыхнуло! Столбы вполовину неба и видны невооружённым глазом, несмотря на луну», — написал Алексей на своей странице во «ВКонтакте».

Также северное сияние наблюдали в Вологодской, Самарской, Свердловской, Курганской и других областях России. Как отмечают СМИ, увидеть явление помог сильный ветер во многих регионах, который разогнал тучи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магнитная буря 20 апреля, сколько баллов

Полярное сияние вызвано мощной магнитной бурей, которая пришла на Землю в ночь на 20 апреля. К полуночи она достигла уровня G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, что соответствует серьезному возмущению магнитосферы.

К утру магнитное поле планеты стабилизировалось, но ученые ждут новых вспышек на Солнце, причем большой мощности.

«Пока не регистрировалось вспышек высшего балла [X]. Прогноз на их формирование в ближайшие два-три дня остается на одном из самых высоких уровней с начала года», — сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.

Следующая мощная магнитная буря ожидается через несколько недель. По данным экспертов, она может начаться 12 мая, когда прогнозируется буря уровня G1.

В чем причина мощных солнечных вспышек

В 2024 году Солнце приближается к пиковым значениям своего 11-летнего цикла активности, сообщает Space.com со ссылкой на экспертов Координационного центра космической погоды Европейского космического агентства (ЕКА).

Уровень активности определяется по количеству пятен на Солнце, наблюдаемых в течение года. При этом точного объяснения этого явления нет, и прогнозы меняются: так, ранее ученые NASA и NOAA ожидали максимум солнечной активности (с максимальным количеством пятен, которые отмечают нестабильные регионы солнечной поверхности) только к июлю 2025 года. Теперь прогноз изменили: пиковая активность ожидается летом — осенью 2024 года. Специалисты ЕКА отмечают, что в течение одного цикла может наблюдаться несколько пиков.

Нестабильность в атмосфере Солнца приводит к выбросам заряженных частиц — солнечного ветра. Именно он, попадая в магнитосферу Земли, заставляет светиться верхние слои атмосферы. Чем больше солнечных пятен, тем активнее солнце и тем чаще и мощнее возникают полярные сияния.

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