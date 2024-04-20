Мощная магнитная буря подарила жителям регионов России возможность наблюдать северное сияние в ночь на 20 апреля. Где было заметно небесное явление, насколько далеко на юге, есть ли сейчас магнитная буря, насколько мощная?
Где видели северное сияние в России 20 апреля
Издание «День во Владимире» сообщает, что яркое северное сияние наблюдали в небе над Владимирской областью. Местные жители публиковали фото красивого явления в соцсетях. Так, сияние было видно в поселке Малыгино под Ковровом, на 56 градусах северной широты. Фото и видео опубликовал любитель-астроном Александр Каширцев. Также во Владимирской области северное сияние наблюдали 3 марта.
По сообщению 74.ru, северное сияние было видно в Челябинской области. Издание публикует фотографии сияния над озером Синара (56 град. с. ш.) и над селом Акбашева в Аргаяшском районе (55 град. с. ш.).
KazanFirst сообщает, что широкое бордовое сияние с пурпурными и зелеными оттенками наблюдалось и в Татарстане.
Жители Нижегородской области увидели второе северное сияние за несколько дней. Кадры небесного явления были сделаны в селе Бармино (56 град. с. ш.) и в микрорайоне Мещерское Озеро (та же широта), сообщает NewsNN.
Местные СМИ сообщают, что и в Рязанской области жители видели природное явление в Спасском, Касимовском, Клепиковском, Рязанском районах, а также в самой Рязани.
VN.ru приводит фотографию полярного сияния, сделанную в 30 км от Новосибирска (55 град. с. ш.) фотографом Алексеем Поляковым.
«Прямо сейчас видно полярное сияние. Полыхнуло так полыхнуло! Столбы вполовину неба и видны невооружённым глазом, несмотря на луну», — написал Алексей на своей странице во «ВКонтакте».
Также северное сияние наблюдали в Вологодской, Самарской, Свердловской, Курганской и других областях России. Как отмечают СМИ, увидеть явление помог сильный ветер во многих регионах, который разогнал тучи.
Магнитная буря 20 апреля, сколько баллов
Полярное сияние вызвано мощной магнитной бурей, которая пришла на Землю в ночь на 20 апреля. К полуночи она достигла уровня G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, что соответствует серьезному возмущению магнитосферы.
К утру магнитное поле планеты стабилизировалось, но ученые ждут новых вспышек на Солнце, причем большой мощности.
«Пока не регистрировалось вспышек высшего балла [X]. Прогноз на их формирование в ближайшие два-три дня остается на одном из самых высоких уровней с начала года», — сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.
Следующая мощная магнитная буря ожидается через несколько недель. По данным экспертов, она может начаться 12 мая, когда прогнозируется буря уровня G1.
В чем причина мощных солнечных вспышек
В 2024 году Солнце приближается к пиковым значениям своего 11-летнего цикла активности, сообщает Space.com со ссылкой на экспертов Координационного центра космической погоды Европейского космического агентства (ЕКА).
Уровень активности определяется по количеству пятен на Солнце, наблюдаемых в течение года. При этом точного объяснения этого явления нет, и прогнозы меняются: так, ранее ученые NASA и NOAA ожидали максимум солнечной активности (с максимальным количеством пятен, которые отмечают нестабильные регионы солнечной поверхности) только к июлю 2025 года. Теперь прогноз изменили: пиковая активность ожидается летом — осенью 2024 года. Специалисты ЕКА отмечают, что в течение одного цикла может наблюдаться несколько пиков.
Нестабильность в атмосфере Солнца приводит к выбросам заряженных частиц — солнечного ветра. Именно он, попадая в магнитосферу Земли, заставляет светиться верхние слои атмосферы. Чем больше солнечных пятен, тем активнее солнце и тем чаще и мощнее возникают полярные сияния.
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