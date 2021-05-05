В Сети появилось видео посадки прототипа корабля Starship

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Прототип пилотируемого космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс совершил успешную посадку после лётных испытаний. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале компании SpaceX.

Корабль был запущен со стартового комплекса в районе Бока-Чика в штате Техас. В 16-минутном ролике видно, как он стартует, поднимается на 10-километровую высоту, а затем плавно приземляется на площадку.

Глава SpaceX Илон Маск написал в своём Twitter, что посадка прототипа прошла штатно.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Предыдущие испытания прототипа Starship проходили в конце марта. Тогда они закончились неудачно — корабль взорвался за минуту до посадки. Предполагается, что к взрыву привела утечка метана, повлёкшая за собой возгорание двигателя.

Ранее сообщалось, что SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну. Её соперниками были Blue Origin Джеффа Безоса совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.