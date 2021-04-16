SpaceX начнёт доставлять астронавтов на Луну

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Контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны выиграла компания Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает американское космическое ведомство.

Помимо SpaceX в финальный этап конкурса вышли компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

Это ещё один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну, — заявила по итогам проведения конкурса руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Лудерс.

В настоящий момент компания Илона Маска SpaceX выполняет по контракту с NASA пилотируемые полёты на МКС и строит многоразовый корабль Starship, предназначенный для полётов за пределы земной орбиты.

Администрация Дональда Трампа ставила перед NASA задачу по возвращению человека на Луну в 2024 году. Администрация Джо Байдена одобрила и поддержала эту программу, получившую название «Артемида». При этом сроки возвращения астронавтов на Луну не уточняются.

Ранее NASA анонсировало первый полёт вертолёта на Марсе. Вертолёт Ingenuity, прибыл на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. Об этом этом писал NEWS.ru.