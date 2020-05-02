С космодрома Куру вернулись все специалисты Роскосмоса

В Москву прибыла последняя группа сотрудников Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и его филиалов. Они завершили технологические работы в Гвианском космическом центре на космодроме Куру, который объявил о приостановке всех пусковых кампаний из-за пандемии коронавируса.
Более 200 специалистов предприятий ракетно-космической отрасли были в несколько этапов эвакуированы из Французской Гвианы в марте и апреле этого года, — говорится в сообщении ЦЭНКИ.
Российские специалисты приводили на Куру в исходное состояние оборудование на заправочной станции после приостановки пусковых кампаний Французским национальным центром.
Как писал NEWS.ru, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается заключить соглашение с российскими партнёрами по вопросу покупки места на российском космическом корабле «Союз», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) в октябре 2020 года. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн на брифинге, посвящённом предстоящему запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, в данный момент представители организации ведут переговоры с партнёрами из РФ и уже близки к заключению соответствующего соглашения.