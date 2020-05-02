С космодрома Куру вернулись все специалисты Роскосмоса

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается заключить соглашение с российскими партнёрами по вопросу покупки места на российском космическом корабле «Союз», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) в октябре 2020 года.

Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн на брифинге, посвящённом предстоящему запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, в данный момент представители организации ведут переговоры с...