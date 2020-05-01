NASA может купить место на российском корабле «Союз»

https://static.news.ru/photo/0d450f5e-8bc8-11ea-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rocket Lab/Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается заключить соглашение с российскими партнёрами по вопросу покупки места на российском космическом корабле «Союз», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) в октябре 2020 года.

Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн на брифинге, посвящённом предстоящему запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, в данный момент представители организации ведут переговоры с партнёрами из РФ и уже близки к заключению соответствующего соглашения, передаёт ТАСС.

Мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными, и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты - на российских, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил американских астронавтов за проделанную работу на борту Международной космической станции (МКС) и «Роскосмос» за успешную посадку.