Глава NASA поблагодарил «Роскосмос»

https://static.news.ru/photo/a0ecd784-8167-11ea-853f-fa163e074e61_660.jpg Джим Брайденстайн Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил американских астронавтов за проделанную работу на борту Международной космической станции (МКС) и «Роскосмос» за успешную посадку.

Он отметил, что астронавты Морган и Меир, вернувшиеся накануне с МКС проделали в космосе важную работу вместе с россиянином Олегом Скрипочкой.

Я хочу поблагодарить команды NASA и «Роскосмоса» за безопасное возвращение домой, — цитирует его «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» приземлился в казахской степи. При этом Брайденстайн поздравил астронавтов с успешной посадкой, не упомянув командира корабля, российского космонавта Скрипочку.