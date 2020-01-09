https://static.news.ru/photo/26fd69c8-3362-11ea-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: TheDigitalArtist /pixabay.com

Жители всех регионов России, в ночь с 10 на 11 января, смогут увидеть самое масштабное ленное теневое затмение в 2020 году. В эту ночь Луна практически полностью зайдёт в полутень Земли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудницу Московского планетария Людмилу Кошман.

В ночь на субботу, 11 января, произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение 2020 года, так как Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Оно начнется 10 января в 20:08 по московскому времени и продлится до 00:12 субботы. Момент наибольшей фазы полутеневого затмения наступит в 22:10. В этот момент Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории нашей страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России, — процитировал ТАСС Людмилу Кошман.

Отмечается, что эффекта «кровавой Луны» не будет, так как он проявляется только при полном затмении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в январе 2019 года москвичи не увидели лунное затмение из-за облаков, которые спрятали Луну.