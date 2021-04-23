Россия запустит свой аналог МКС к 2035 году

https://static.news.ru/photo/075c08e0-a431-11eb-91e4-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российскую национальную космическую станцию, которая должна заменить МКС, планируется развернуть к 2035 году. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передаёт РИА Новости.

Станцию будут запускать в два этапа.

С 2030-го по 2035 год будет второй этап, — подчеркнул Блошенко.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд. По словам Рогозина, первый базовый модуль для новой станции будет готов к запуску в 2025 году, сейчас он уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.

По мнению вице-премьера России Юрия Борисова, состояние конструкций МКС может привести к катастрофе. В Роскосмосе также подтвердили, что модули МКС уже выработали свой ресурс. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин допустил, что российский сегмент станции может перейти под ответственность США.