https://static.news.ru/photo/4022959a-beaa-11e9-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Тульской области выступил с инициативой отправить на Международную космическую станцию (МКС) сладости. Ради этого на предприятии была изготовлена специальная партия уникальных пряников.

Сладости приготовлены вручную. Они содержат натуральный мёд и фруктовую начинку. партию уже отправили в Москву для подготовки и последующей отправки на Байконур.

Этот проект является результатом совместной работы администрации Тульской области и госкорпорации «Роскосмос», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что концерт итальянского космонавта Луки Пармитано состоится 13 августа на МКС. Он даст диджейский сет из модуля Columbus.