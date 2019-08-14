Глава Тульской области выступил с инициативой отправить на Международную космическую станцию (МКС) сладости. Ради этого на предприятии была изготовлена специальная партия уникальных пряников.
Сладости приготовлены вручную. Они содержат натуральный мёд и фруктовую начинку. партию уже отправили в Москву для подготовки и последующей отправки на Байконур.
Этот проект является результатом совместной работы администрации Тульской области и госкорпорации «Роскосмос», передаёт
Ранее News.ru писал, что концерт итальянского космонавта Луки Пармитано состоится 13 августа на МКС. Он даст диджейский сет из модуля Columbus.