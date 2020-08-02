Российский сегмент МКС получил широкополосную спутниковую связь с Землёй

https://static.news.ru/photo/d89ff7ea-d4a7-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получил доступ к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй, передают представители Роскосмоса. По данным ведомства, позже связь обеспечат в круглосуточном режиме.

Сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы «Луч» устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата — «Луч-5Б» и «Луч-5В», — говорится в сообщении корпорации на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Минфин может сократить финансирование космических программ на 60%. Об этом говорится в документе ведомства под названием «Методика расчётов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета». По неофициальным данным, корректировка бюджета вызвана пандемией коронавируса. В методике речь идёт о госпрограммах на указанные годы. В приложении, которое касается космических программ, говорится о сокращении расходов в течение ближайших трёх лет на 20 млрд рублей.

Так, в следующем году затраты на приоритетные инновационные проекты ракетно-космической отрасли могут уменьшиться на 1,7 млрд рублей, а далее по году — на 1,266 млрд рублей. В рамках этой программы, в частности, финансируется и создание новых ракет-носителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новую дату запуска тяжёлой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства объявят 3 августа. Аппарат должен был стартовать 1 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако за две минуты до запуска процедуру остановили. Глава компании Стефан Исраэль объяснил отмену пуска тем, что контрольный датчик зафиксировал проблему в первой ступени.